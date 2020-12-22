美容系表演藝術組參加「2020HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽得獎模特兒第一名賴思晴(右二)、第二名吳佳容(左二)、第三名的陳怡靖(左一)、第四名胡淑惠(右一)。（謝瓊雲攝）

世界晚宴化妝組第一名曾泰獅(右一)，第三名的陸品宣(左一)，世界創意包頭組第一名張茗甄(右五)第三名黃采蓁(左三)，Tisa國際美業菁英盃比賽，榮獲國際時尚新娘彩妝、國際宴會創意化妝雙料冠軍陳柏宇(右三)，日本藝術祭台灣區選拔季軍陳巧倚(右四)。（謝瓊雲攝）

世界晚宴化妝組第一名曾泰獅(右一)和他的比賽模特兒。（謝瓊雲攝）

世界創意包頭組第一名張茗甄和她的作品。（謝瓊雲攝）

建國科技大學美容系表演藝術組成立1年多，今年更積極打造為中部第一個名模訓練基地，日前最近參與美容美睫美甲眉藝文創國際比賽，一舉包辦大專模特兒組前4名，表現亮眼。

系主任蕭蓉禎表示，配合學校推動「以賽促訓」，鼓勵學生參加國內、外賽是，從中提升自身技能，這次賽事學生們表現優異，美一乙賴思晴、吳佳容、陳怡靖分別拿下模特兒大賽冠、亞、季軍，自信穩健，第四名的胡淑惠也同樣表現不俗；而美容系二乙的曾泰獅榮獲晚宴化妝組冠軍、陸品宣季軍；張茗甄榮獲創意包頭組冠軍、黃采蓁季軍。

賴思晴自新民高中舞蹈科畢業，姿勢、體態優美，對於舞台走秀抱持高度興趣，努力學習的她自信十足，初試啼聲就勇奪第一名；畢業於致用高中的曾泰獅，未來打算朝彩妝及整體妝髮服裝造型方面發展。

美容系一年級、擔任模特兒的陳柏宇，近日則在Tisa 國際美業菁英盃比賽中，囊括獲國際時尚新娘彩妝、國際宴會創意化妝的雙料冠軍；陳巧倚參加日本藝術祭美髮國際競賽台灣區選拔、及NTT國際藝術彩妝組競賽組都榮獲季軍，她希望明年有機會能到日本比賽，拿回古董獎盃。

(中時 )