建國科技大學美容系表演藝術組成立1年多，今年更積極打造為中部第一個名模訓練基地，日前最近參與美容美睫美甲眉藝文創國際比賽，一舉包辦大專模特兒組前4名，表現亮眼。
系主任蕭蓉禎表示，配合學校推動「以賽促訓」，鼓勵學生參加國內、外賽是，從中提升自身技能，這次賽事學生們表現優異，美一乙賴思晴、吳佳容、陳怡靖分別拿下模特兒大賽冠、亞、季軍，自信穩健，第四名的胡淑惠也同樣表現不俗；而美容系二乙的曾泰獅榮獲晚宴化妝組冠軍、陸品宣季軍；張茗甄榮獲創意包頭組冠軍、黃采蓁季軍。
賴思晴自新民高中舞蹈科畢業，姿勢、體態優美，對於舞台走秀抱持高度興趣，努力學習的她自信十足，初試啼聲就勇奪第一名；畢業於致用高中的曾泰獅，未來打算朝彩妝及整體妝髮服裝造型方面發展。
美容系一年級、擔任模特兒的陳柏宇，近日則在Tisa 國際美業菁英盃比賽中，囊括獲國際時尚新娘彩妝、國際宴會創意化妝的雙料冠軍；陳巧倚參加日本藝術祭美髮國際競賽台灣區選拔、及NTT國際藝術彩妝組競賽組都榮獲季軍，她希望明年有機會能到日本比賽，拿回古董獎盃。
(中時 )
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