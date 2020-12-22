歐美股市受英國發現變種病毒影響，全面重挫，也拖累台股今 （22） 日開低，盤中雖然在買盤進場、傳產領軍下，一度翻紅，最高衝上 14411 點，直逼歷史新高，不過尾盤傳出國內隔253天再爆一例本土確診個案，讓權值、傳產全面走跌，終場重挫207.5 點（或1.44%），收在14177.46 點，回測月線，成交值 2882.48 億元。

從類股分析，盤面上僅塑膠、化學生技、紡織纖維、造紙等傳產族群在盤上表現，其餘包含航運、鋼鐵、水泥、電子均在盤下，電子族群更受外資進入耶誕長假影響，大盤成交比重一度不到 50%。

觀察權值股表現，台積電、大立光多在平盤下游走，拖累大盤表現，鴻海、聯發科、台塑、南亞尾盤也均由紅翻黑，指數跌幅擴大。昨日強勢的航運及鋼鐵兩大類股今開高走跌，短線籌碼零亂，不宜長抱。盤面上強勢族群，原物料族群中石化、台達化、台聚、台苯、亞聚、中纖、華夏、國喬等漲幅也超過 3%，疫情升溫，也激勵防疫概念股再度躍居盤上焦點，恆大、美德醫 - DR、康那香、南六尾盤爆量攻上漲停板。

匯市方面，新台幣兌美元持續強升，早盤以28.29元開盤後，一度衝到28.1 元，升值 3.92 角，午盤則暫收 28.136 元兌換 1 美元，升值 3.81 角，收盤小貶2.8分，收在28.545元。

受耶誕長假影響，外資買賣量持續量縮，短線仍由內資投信年底作帳行情帶動，但受英國變異病毒影響，全球有疫情再起疑慮，三大法人皆站賣方，外資減碼99.86億元，投信小賣5.08億元，自營商亦賣出13.45億元，三大法人累計賣超118.41億元，期貨方面續增空單1100口達5722口，多方要小心應對！建議投資人持股不宜超過五成，宜汰弱留強不追漲，謹慎布局2021年潛力股，以半導體產業及5G.WiFi 6.綠色節能概念股為首要。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)