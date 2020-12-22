市長盧秀燕說，不管含有萊克多巴胺或其他乙型受體素豬牛肉或內臟，她全都反對；呼籲中央開放進口再三思。（陳世宗攝）

中央將於明年元旦起開放萊豬進口，台中市議會22日召開臨時會，由市府針對萊豬進口及核食等食安問題進行專案報告。市議員陳廷秀等指出，目前有11縣市訂定自治條例要求萊劑零檢出，市府該如何因應？市長盧秀燕說，不管含有萊克多巴胺或其他乙型受體素豬牛肉或內臟，她全都反對；呼籲中央開放進口再三思。

陳廷秀說，當中央地方不同調時，法律會洐伸出地方自治條例規定比中央嚴格時，是否當然無效？地方自治條例通過後尚需報經行政院核定，未經核定無法施行；地方自治條例與中央法規牴觸，得由台中市議會提請釋憲案，台中市政府應聚焦在法律層面，方能完全徹底解決。

市議員朱暖英表示，未來地方政府若查獲開罰，不符合自治條例的萊劑肉品。業者自然會向上級機關衛福部尋求行政救濟，申訴地方政府裁罰於中央法令不符；倘若上級機關責成撤銷地方政府所開出的罰單，那《台中市食品安全衛生自治條例》的萊劑肉品規範豈不是形同虛設？

法制局長李善植指出，在台中市販售的美豬都不能含有萊劑，否則會被罰3到10萬元罰鍰，被處罰的業者如提出訴願，受理機關是台中市法制局，不會有被駁回的問題。

盧秀燕強調，不論是萊牛或萊豬她通通反對進口，她2012年時任立委的首要主張，就是不該由政府片面決定開放進口與否？是應透過公投讓全民決定，當時她即使身為執政黨，對於進口美牛，她仍拒絕出席與投票；對於中央明年開放萊豬進口，她再度呼籲中央三思。

(中時 )