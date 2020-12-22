中華醫事科技大學新南向國際產學合作專班越南及印尼等國學生，飄洋過海來台求學，25人通過教育部華語文能力測驗，取得聽讀能力流利等級證書，9人通過109年勞動部技術證照考試，取得丙級烘焙食品技術士證書，校方特頒獎學金鼓勵大家。

曾信超校長除了頒發獎學金祝賀獲獎學生，也勉勵全體外籍學生大學四年，除了努力學習專業知能和課業，也要把握機會參與相關語文和技能檢定考試，擁有華語文檢定證書和專業技術證照，未來無論要留在台灣就業或回母國工作，將是業界炙手可熱的優秀專業人才。

34位受獎學生帶著證書開心出席領獎學金，並請師長、同學拍照，希望把好消息傳回給遠方的家人分享喜悅。

中華醫大國際處處長卓達雄表示，配合政府新南向政策華醫開辦新南向國際學生產學合作專班，主要招收越南及印尼等國的外籍學生，目前就讀餐旅管理系、食品營養系、化妝品應用管理系和數位資訊管理系。

這些學生入學時華語能力幾乎是「鴨子聽雷」（完全不懂）的程度，入學後透過學校安排的華語課程、課後輔導班以及同學們從旁協助與學生自我練習，這次參加華語檢核及技能證照考試，25人通過華語聽讀流利等級認證、9人獲通過丙級技術士證照，表現優秀，因此頒發獎學金鼓勵，希望未來有更多人通過證照檢定。

來自印尼就讀食營系的阿蜜婼茼表示，當初要參加全中文出題烘焙食品技術考試時，覺得難度很高、根本是不可能任務，經系上老師不斷鼓勵，利用課後增強術科考試技能之下，通過丙級烘焙食品技術士證照考，非常開心。

來自越南的陳氏錦芽就讀妝管系，勤奮學習中文，如今取得華語文能力流利等級的檢定，利用華語文與台灣同學師長溝通無礙，人際關係增進，為畢業後留在台灣就業信心大增。

(中時 )