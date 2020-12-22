台灣國家鳥類受威脅一覽表。（呂翊維提供／李柏澔台北傳真）

鳥類是反映棲地環境狀態的重要指標生物，鳥類活得好不好是一個國家環境是否健全的指標，中華民國野鳥學會與農委會特有生物研究保育中心正式發表「2020臺灣國家鳥類報告」，透過公民科學和監測調查的鳥類類群和特定鳥種，首次報導其族群狀態、數量變化趨勢、受威脅程度以及保育策略與行動，該報告鳥類觀察資料逾820萬筆，預計3周後供各界下載使用。

全台灣目前有確切紀錄的野生鳥類共有674種，其中有52種鳥類的生存受到威脅、29種繁殖鳥類的數量在減少、15種度冬水鳥的數量在下降，這些都是台灣自然環境劣化的警訊。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維表示，許多重視環境健全和鳥類保育的國家，包括美國、加拿大、英國、印度、南非、澳洲和紐西蘭等，都會定期整理鳥類調查紀錄並發布「國家鳥類報告」，作為環境狀況的重要基礎資訊，也是環境劣化的預警機制。

呂翊維指出，報告中的監測資料時間自1972年至2019年，目前「臺灣生物多樣性網絡」鳥類觀察資料已逾780萬筆，eBird Taiwan資料庫中更有47萬3000筆賞鳥紀錄。

特生中心助理研究員林大利說，台灣在eBird系統每年的更新筆數都排進全球前十，更是東亞第一。

特生中心主任楊嘉棟表示，這份鳥類國家報告「是國家大事，也是鳥界歷史性的一刻。」鳥類資料是目前生態系資料中累積最完整的，希望未來植物、魚類等生物類群也可以有國家級報告。

該報告的電子檔將於2-3周後公布在網路上，內容包含中英文版供下載使用。

(中時 )