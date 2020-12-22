年節腳步接近，創世高雄分會愛心大使的柴語錄，22日化身「植愛財神」，與創世到宅服務團隊一起到植物人家庭，送上「植愛年禮」，將祝福傳遞給在困境中努力生活的弱勢家庭。

高齡91歲的蘇陳女士，2年前因跌倒致腦出血成植物人，在大陸工作的二兒子蘇先生雖罹患肝癌，但為了媽媽仍毅然決然返鄉照顧，始終不曾放棄，依舊細心照顧陪伴。

蘇先生在接過柴語錄送的禮物時，臉上露出笑容並表示：「謝謝創世平日協助媽媽原床泡澡，安慰鼓勵我，很多年家裡都沒有過年的感覺，很高興收到年禮和紅包，有了社會大眾的祝福，我們未來整年都會很平安。」

創世基金會指出，「每個人只要願意付出一點，就可以成就一件大事，希望拋磚引玉，吸引更多人加入愛心捐款，或各公司行號認助義賣禮，作為同仁年節賀禮，也分享愛給植物人家庭。」

「寒士吃飽30」是創世基金會與華山、人安基金會策略聯盟，共同於農曆年前關懷弱勢的活動，雖疫情仍嚴峻，但連續31年的社會愛心運動不能停止，今年改採「送禮到家」，預計在明年2月第一週親送植愛年禮及祝福紅包給全台近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉媽媽、清寒長輩。

(中時 )