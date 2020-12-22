民進黨21日召開記者會，公布2020台灣總體表現民調，但遭外界質疑是大內宣民調。對於對蔡英文總統今年的滿意度，但《YAHOO》最新網路民調結果卻和民進黨公布的結果大相逕庭，有將近7成的網友對蔡總統的表現非常不滿意；同時，更是有超過7成網友非常不滿意蘇揆的表現。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

入口網站《YAHOO》以「你對蔡英文總統今年的滿意度如何？」為題進行網路投票，投票時間為22日至27日，截至晚間6點30分，已有1萬多名網友參與投票，結果顯示，認為非常滿意的網友有11.8%，還算滿意的有10.7%，不太滿意的有8.7%，而認為非常不滿意的網友鑿高達67.6%，另外還有1.2%網友沒明確表示意見。

對於行政院長蘇貞昌今年滿意度的部分，表示非常滿意的網友有7.8%，還算滿意的有12.2% ，不太滿意的有6.9%，而非常不滿意的網友竟高達71.6%，另外有1.5%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

該投票還詢問網友，對執政黨今年施政的滿意度如何？結果顯示，有7.4%表示滿意，表示還算滿意的則有13%，不太滿意的有9.3%，非常不滿意則高達68.9%，另外還有1.4%的網友沒有對此一問題表達明確意見。

(中時新聞網)