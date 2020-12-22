「宅藝文」風潮夯，網路家庭（8044）PChome 24h購物再度攜手臺北市立美術館（北美館）合作，運用雙方優勢，透過資源共享，推動零接觸線上看展，將於12/23線上直播「2020台北雙年展：你我不住在同一星球上」，將邀請北美館館長林平分享展覽核心理念，期望透過實境秀增添民眾對於藝術的啟發與內涵。

網家表示，PChome 24h購物為北美館開館以來首位直播展間的合作夥伴，此次再度跨足藝文領域，藉線上逛展提升民眾生活美學，滿足多元娛樂需求。

繼今年4月直播「江賢二：回顧展」，創下觀看與觸及人次皆破萬佳績，使線上直播展覽活動獲得前所未有的高度討論，顯見今年全球趨勢加速各產業數位轉型，加上消費行為改變，帶動創新休閒娛樂模式崛起。

網家表示，PChome 24h購物再度攜手北美館打造「2020台北雙年展：你我不住在同一星球上」LIVE直播節目，將於12/23下午4點準時首播，由主持人咖啡糖賢齡與北美館館長林平開啟深度訪談，親自帶領民眾穿梭於五大星球間、以輕鬆的方式深入了解藝術家及作品。

網家指出，消費者可透過PChome 24h購物FB官方粉絲團、PChome大影音平台、PChome 24h購物APP及LINE官方帳號，不出門也能享受線上藝文盛會。

(工商 )