新冠肺炎疫情籠罩2020年，大幅催生消費者食、衣、住、行、育、樂各項「宅」需求，Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城共揭2020年四大消費趨勢，一窺今年網友的網購行為出現哪些變化，其中令人意外的是，面膜、鹼性水銷量「疫」外打敗口罩，強佔銷售冠軍。

Yahoo奇摩表示，除了口罩以外，「面膜」也相當熱銷，主要是因為防疫期間口罩不離身，天天配戴口罩易引發臉部肌膚問題，面子議題帶動「面膜」、「美肌皂」、「保濕精華液」、「臉部噴霧補水儀」等保養小物搶入熱銷榜，面膜甚至打敗口罩，一舉奪下Yahoo奇摩超級商城2020年度十大熱銷榜冠軍，全年熱銷破百萬片，其中又以韓系面膜最受歡迎，印度美肌皂月銷破千件。

另外，消費者採購行為轉移，「箱購」的民生用品也是消費者熱愛。年初疫情爆發後，民眾居家防疫減少出門，越來越多民生購物需求移轉至電商平台，「鹼性水」、「衛生紙」、「泡麵／拌麵」、「保久乳」等易存放的民生物資成為Yahoo奇摩購物中心熱銷常勝軍。

例如，鹼性水熱銷強勢超越口罩，衛生紙緊追在後居次，業績年增4成；泡麵及拌麵銷量年增5成，其中統一麵和韓國泡麵最為熱銷；而保久乳中尤以福樂高鈣低脂及光泉保久乳最受歡迎。此外，女性生理用品「涼感衛生棉」訴求舒適感升級成近年話題商品，在Yahoo奇摩超級商城熱銷榜摘下Top3，銷量年成長超過4倍。

而防疫運動下，帶動健康養生成顯學，口罩、抗菌濕巾、雞精、健康堅果熱銷。今年2月至今防疫變成全民運動，Yahoo奇摩購物中心每秒賣出3個醫療口罩，秋冬防疫專案再起更促動Yahoo奇摩超級商城近三個月口罩業績年增40倍。此外，消費者自我健康管理意識抬頭，具抗菌防護功能的「抗菌濕巾」與「除濕／空氣清淨機」成搶手貨，Yahoo奇摩購物中心平均每分鐘賣出3箱抗菌濕巾，Yahoo奇摩超級商城除濕機與空氣清淨機銷量月增7成。

另外，疫情下推升全民健康防護意識、健康飲食成顯學，Yahoo奇摩超級商城「雞精」月銷量破萬瓶，「健康堅果」搶入熱銷榜Top9，今年雙11期間所賣出的堅果量更可堆成32座自由女神像。

而今年居家防疫消費者在家時間長，帶動居家娛樂電玩「Switch及周邊商品」搶佔Yahoo奇摩超級商城及Yahoo奇摩購物中心Top8及Top9，強打宅運動的「健身環」及遠距社交的「動物森友會」皆買氣爆棚。而iPhone 12於10月新機上市再創話題帶動換機潮，Yahoo奇摩超級商城iPhone銷量年漲14倍

(工商 )