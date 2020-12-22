美國萊豬即將在元旦進口，有多個地方政府紛紛制定食安自治條例禁止萊豬，與中央不同調。市議員陳廷秀說，盧市長心心念念的都是為人民食安把關，但政府開放進口萊克多巴胺美豬，牽涉到法律面，目前有十一縣市已訂定自治條例要求萊劑零檢出，但先前行政院發函各地方政府，要求地方政府在明年1月1日起修正零檢出的自治條例條文。

陳廷秀指出，當中央地方不同調時，法律會洐伸出下列問題，1.地方自治條例之規定比中央嚴格時，是否當然無效？ 2.地方自治條例通過後尚需報經行政院核定，未經核定無法施行。所以表示2017年台中市地方自治條例至目前為止是具有效力。3.地方自治條例除非經中央機關宣告無效，否則仍為有效法律。4.如地方自治條例與中央法規牴觸，得由台中市議會提請釋憲案。台中市政府應聚焦在法律層面，方能完全徹底解決。

陳廷秀強調，學校衛生法23條規定，優先採用本地食材，但廠商在不可控因素下，使用萊豬，當對簿公堂時，法律如何依循？讓人民無所適從？他提醒明年元月一日開放萊豬後，如地方自治條例與中央法規牴觸，得由台中市議會提請釋憲案。

(中時 )