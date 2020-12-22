北市一名鄭姓人妻出軌工作關係認識的何姓小王，2、3天就到何男的租屋處過夜，丈夫發現老婆外遇，某日前往何男住處欲挽回老婆，卻在門外聽到2人床戰呻吟聲，當場崩潰氣得報警抓姦，同時提告求償50萬元，台北地院審結後，判決何男需賠償10萬元。

據「ETtoday」報導，鄭女2008年與丈夫婚後育有2名子女，2017年因業務關係結識何男，2人互有好感產生情愫，自此常藉口晚歸，甚至到何男住處過夜。鄭夫痛訴，他2019年3月25日晚間發現老婆與何男到餐廳共進晚餐，妻子被載時還環抱何男腰部，4月11日到何男租屋處欲挽回妻子，竟在門口聽見2人「做愛的啪啪聲」，當場崩潰氣得報警抓姦，進到屋內果然看到妻子與何男同床共枕。

鄭夫不甘被戴綠帽，怒對何男求償50萬元精神撫慰金，但何男在法庭上否認與鄭女發生性關係，強調是鄭女工作壓力太大，才會在4月10日到他的住處工作，直到凌晨因為太累睡著了。

台北地院法官不信何男說詞，認為何男明知鄭女已為人妻，還做出逾越男女分際行為，進而破壞鄭姓夫妻圓滿婚姻，衡量雙方財力後，判決何男應賠償鄭夫10萬元，全案定讞。

(中時新聞網)