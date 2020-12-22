國民黨反萊豬，24日聚眾赴立法院抗議，前總統馬英九當天上午將參加，並帶民眾繞立法院一圈，不過民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，馬英九沒資格參加24日的立院抗議。馬前總統辦公室晚間發聲明痛批，柯總召當年在立法院一手主導阻擋美牛，如今反手大力支持開放萊豬，心中只有政治鬥爭，毫無人民健康，呼籲民眾24日與馬前總統一起到立法院前，對蔡政府與劣質政治人物發出怒吼，強烈抗議。

馬辦表示，柯總召過去為了反美牛進口，帶領民進黨立委霸佔主席台、癱瘓議程，聲稱「民進黨必須拉長戰線，讓此事引起社會注目，才能對外擋住美國的壓力」。如今民進黨立委壟斷控制國會多數，在柯總召帶領下，以黨意凌駕民意，幫美國施壓臺灣民眾，想讓萊豬強度關山。就是有這種昨是今非、不顧民眾健康，只顧政治鬥爭的政治人物，臺灣的政治才難以清明。

馬辦指出，柯總召過去以「不聽民意、違法違憲、向美傾斜」等理由，反對美牛進口，還洋洋得意在臉書上PO文；現在因為擁護萊豬，又偷偷刪文。柯總召雙重標準、踐踏民意，才是最沒資格批評馬前總統的人。

馬辦呼籲，只要關心食安、關心民眾健康，任何人都有資格走上街頭。歡迎社會各界24日與馬前總統一起到立院前守護食安，讓柯總召與民進黨知道，再鴨霸也不能罔顧民眾健康，恣意妄為。

(中時 )