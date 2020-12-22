新北市秀朗國小為培養學生的國際素養及體現教育關懷的願景，特別規畫在今年的最後一個月，辦理歲末迎新感恩許願耶誕活動。（秀朗國小提供）

新北市秀朗國小為培養學生的國際素養及體現教育關懷的願景，特別規畫在今年的最後一個月，辦理歲末迎新感恩許願耶誕活動。（秀朗國小提供）

新北市秀朗國小為培養學生的國際素養及體現教育關懷的願景，特別規畫在今年的最後一個月，辦理歲末迎新感恩許願耶誕活動。（秀朗國小提供）

新北市秀朗國小為培養學生的國際素養及體現教育關懷的願景，特別規畫在今年的最後一個月，辦理歲末迎新感恩許願耶誕活動。（秀朗國小提供）

新北市秀朗國小為培養學生的國際素養及體現教育關懷的願景，特別規畫在今年的最後一個月，辦理歲末迎新感恩許願耶誕活動，籌畫一系列的耶誕節慶祝活動，期盼帶給小朋友不一樣的體驗，在快樂中體現教育關懷的真諦。

走在新北市秀朗國小夜晚的校園裡，LED燈海點綴校園，宛若小型的新北耶誕城，感受到濃郁的耶誕節氣氛，也點亮孩子們心中未來的希望。

歲末迎新感恩許願耶誕活動由情境營造耶誕氣氛揭開序幕，學校融入原有建築的特色，一進校門，中央道兩側懸掛藍白燈飾，增添冬天的氣息，又在一層一層的蛋糕花園上，加裝矗立的星杖與閃亮的燈飾宣洩而下，瞬間變成20呎高的巨型絢麗耶誕樹，圖書館配合秀朗國小語文特色課程的實施，精心挑選出與耶誕節、感恩惜福相關的書籍，佈置成耶誕學習角的閱讀空間，讓小朋友可以自由自在的在耶誕老公公陪伴下，快樂閱讀，享受心靈分享的樂趣。

因應十二年課綱的實施，為了培育學生感恩惜福的素養，從十二月開始，辦理感恩系列活動，包含低年級學生「創作立願卡」、中年級學生「好事壞事紀錄表」、高年級學生「創作感恩圖畫」和「耶誕音樂劇表演」，以戲劇方式呈現生命教育的意義，並增添耶誕佳節的歡樂氛圍，讓學生從中發覺周遭人事物對自己的貢獻、影響，能心存感恩有所回饋。

今（22日）當天早上慶祝耶誕節活動，為了給學生有多元的舞台空間，結合耶誕節辦理課後社團及學生才藝歲末表演，內容精采萬分，除了學校校隊弦樂團、管樂團和合唱團的快閃活動之外，更精挑細選了課後社團的熱舞社、佛朗明哥舞、跆拳道等節目，學生的表現讓觀眾目不暇給，直呼過癮。

慶祝活動最令人期待之處，是以印有「秀」「朗」二字的大皮球，由後往前的傳動，象徵「飛越輪動-把愛傳出去」之意涵。曾秀珠校長認為，只要給學生多元展能的機會表現，就能成就每個孩子。接著，由校長與家長會長帶領行政人員、家長代表扮演耶誕老公公及耶誕老婆婆，到全校包含幼兒園135個班級報佳音，發放耶誕節禮物，並和孩子進行互動、合照，體現「施比受更有福」的情懷。

十二新課綱強調的核心素養，重視學生能在生活情境中運用所學。我們期盼在部定課程的學習課程之外，提供學生更多元學習與成果發表的舞台，拓展學生宏遠的國際觀，懷抱著感恩惜福的心，成為終身學習者。

(中時 )