上周才因疑似上酒店遭到偷拍，甚至被影射簽賭造成球團暫時解職的桃園領航猿總教練「一條」劉義祥，22日晚間突然自行發布聲明稿，宣布自請離職，原因是他自認被部分不肖媒體捕風捉影、造謠生事，所以才會決定卸下領航猿總教練職位。

以下是劉義祥個人發布的聲明稿內容，「大家好，我是劉義祥，首先想為因個人私事浪費公共資源致歉，也因此對球隊及聯盟造成困擾及影響，幾經思考過後，決定自請離職。

因先前與朋友聚會地點不恰當，被部份不肖媒體捕風捉影，造謠生事，引發諸多聯想，甚至影射黑幫勾結簽賭等情事，對於球團、聯盟以及我的個人名譽造成極大傷害，對此不實的指控，本人保留法律追訴權。

為防止事情繼續無謂延燒，決定卸下桃園領航猿總教練一職，懇請球迷及媒體朋友，將目光放回球場上，一起支持P. LEAGUE+、支持桃園領航猿、支持台灣籃球，感恩！」

(中時 )