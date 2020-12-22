第15屆．2020「愛心獎」本屆起甄選範圍拓展至全球華人世界，最終選出八位得獎人，包括台灣-星雲大師、呂若瑟、沈文振；內地-盧邁、劉海鷹；香港-陳守仁、黃凱欣；海外地區-鮑潘曉黛，每人各獲頒15萬美元獎金，全額用於公益事業。八人慈善服務範圍遍及海內外多個國家和地區，澤被更多有需要的弱勢社群。

「愛心獎」今年已邁入第15年。台塑企業集團總裁王文淵致辭時表示，再次被邀請擔任「愛心獎」頒獎典禮的主禮嘉賓和頒獎嘉賓，深感榮幸。今年因新冠肺炎疫情，全球採取防疫和邊境管制措施，除經濟受到重大衝擊外，也拉開人跟人之間的距離。經港澳台灣慈善基金會「愛心獎」和相關單位的努力，透過鳳凰衛視和八大電視台，以兩岸三地衛星連線方式，共同見證得獎人的榮耀。

星雲大師1967年於台灣高雄開創佛光山。全球創辦寺院300多所、大學5所；並於170多國／區成立佛光會，為全球華人最大社團；1970年起續設育幼院、仁愛之家、雲水醫院、佛光診所等。

呂若瑟生於意大利帕多瓦省，65年與兄長呂道南神父到台灣服務至今。67年至羅東肺結核病院服務；70、80年代於澎湖、羅東服務，見身心障礙者無適當照顧與教育，先後在兩地創設惠民啟智中心、聖嘉民啟智中心；有感台灣邁入老人社會，將丸山肺結核病院改成老人贍養中心，2009年成立聖嘉民長期照顧中心。

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