2020年消費者的購物習慣受到疫情影響逐漸由實體轉往線上，根據統計處報告，今年9月布疋與服飾品零售業因業者擴增網路銷售平台，業績推升年成長達21.2％。看準此消費趨勢，蝦皮首創「2020蝦時尚 決戰蝦皮伸展台」活動，期望藉此加深與品牌夥伴的合作關係。

蝦皮日前辦線下實體時尚秀「決戰蝦皮伸展台」，於比賽前期篩選出12位設計師，並攜手12家站上時尚品牌為此活動設計出蝦皮獨家服飾、包包配件，更邀請國內時尚產業指標人物GQ Taiwan全媒體總編輯Blues、JUST IN XX品牌創辦人周裕穎，及國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻出任評審。

蝦皮指出，第一名得獎作品為QUEENSHOP的李昀設計師，以Smoking為主題不但贏得獎金，更獲得蝦皮購物協助設計作品量販上市的機會。

蝦皮購物觀察，台灣時尚新秀較不容易找到與商業接軌的起步點，在與參賽設計師們交流的過程中發現，設計師大多表達較難有機會與業界品牌合作，遑論讓設計作品量販至通路。因此蝦皮創辦第一屆時尚設計大賽「決戰蝦皮伸展台」，藉由整合實體線下走秀的推廣與線上平台的銷售資源，深耕品牌夥伴關係。

蝦皮購物流行暨商務開發部總監張玲蘭表示，希望運用平台的資源、擔任橋梁的角色，媒合站上時尚品牌與新銳設計師一同合作，設計蝦皮獨家商品，提供新銳設計人才嶄新的舞台。

(工商 )