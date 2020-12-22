威剛科技（3260）旗下電競品牌XPG於22日發表最新SPECTRIX S20G RGB Gen3x4 M.2 2280炫光固態硬碟。今年是XPG大展身手的一年，從年初首發的電競筆電女武神XENIA、Mini PC GAIA等系統主機，到電玩議題火熱的年底，身為Flash儲存裝置的領航者，XPG也推出專為入門玩家打造的RGB固態硬碟SPECTRIX S20G。

使用獨家開發的燈效軟體，讓玩家客製光效，更在散熱片的設計上融合品牌核心「X」的精神，把追求極限的野心化作閃耀圖騰，成為機殼中最注目的極速；並搭配讀寫速度高達每秒2500／1800MB，是每一位想要打造RGB系統的玩家，都能輕鬆入手的高性價比電競固態硬碟。

SPECTRIX S20G RGB M.2 2280電競固態硬碟，採用鋁合金髮絲紋製成散熱片，搭配無覆蓋式RGB燈條，導光柱以剛硬筆直的X線條，交互貫穿本體，緩緩流動的燈效就像蓄勢待發的能量，在獨家燈效軟體的調教下，閃耀出與眾不同的光彩。

S20G搭載PCIe Gen3x4超高速介面以及3D快閃記憶體，並支援NVMe 1.3標準，讓連續讀寫效能跑出每秒2500／1800MB的速度，4K隨機讀寫達160K／190K IOPS。

此外，還支援SLC Caching和Host Memory Buffer，更相容於新一代Intel和AMD桌上型平台，為遊戲玩家、DIY愛好者和RGB信仰者，提供攻城掠池的強大武器。

S20G配有LDPC（Low Density Parity Check Code，低密度奇偶檢查碼）錯誤校正機制、AES-256進階加密，確保資料傳輸安全、增加傳輸穩定度和延長使用壽命，全系列提供500GB和1TB兩種容量，為系統升級提供最實惠的選擇。

(工商 )