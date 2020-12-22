歲末年初回顧市場表現，ESG（E：環境Environment、S：社會Social、G：公司治理Governance）可謂2020年市場最熱門話題之一，無論資金面、話題度均有所成長。歐洲第一大、全球前十大的鋒裕匯理資產管理表示，展望2021年，ESG投資將有三大亮點，均隱含市場對於ESG的重視將是不可逆的趨勢之一，看好ESG長期表現的投資人，可適度配置ESG相關資產。

鋒裕匯理資產管分析，2021年有ESG三大投資趨勢，首先，市場將更加關注E（E：環境Environment）和S（S：社會Social）的部分；其次，美國和歐洲在ESG的差距將會縮窄；最後，ESG改善者（ESG improvers）的重要性將會提高。

首先，市場將更加關注ESG中的「E環境（Environment）」和「S社會（Social）」部分。環境方面，政府對於綠色或環境友善的關注，已成為支持經濟復甦的一種手段。在歐洲，歐盟不只提供了7,500億歐元復甦基金，更宣布計畫出售價值2,250億歐元的綠色債券（幾乎等於2019年的全球總量），以促進綠色基礎設施的建置。

此外，新冠肺炎疫情的肆虐，加劇了既有的社會不平等。根據世界銀行的數據，新冠肺炎的大流行在2020年使約8,800萬人（在最糟的情景甚至達1.15億人）陷入極端貧困。從投資角度來看，不平等現象的加劇將對金融穩定和經濟成長構成威脅。因此，鋒裕匯理資產管理分析，ESG項目中，市場未來雖會持續關注「E環境（Environment）」觀點，不過當前的危機，將催化投資者更重視「S社會（Social）」項目。

其次，在ESG領域，美國持續縮窄與歐洲的差距。歐洲目前是全球ESG管理資產規模的領導者，不過美國正積極追趕，截至2020年7月，美國ESG資產從2017年的960億美元增加到1,450億美元。此外，在美國S＆P 500指數的公司，過往在股東決議時多是G治理（Governance）議題的矚目度較高，不過最近一季，E環境（Environment）和S社會（Social）議題在股東決議支持率平均超過29％，是2012年來最高且亦是最接近G治理（Governance）支持率的一次。

第三點，看好ESG改善者（ESG improvers）在投資中的重要性將提升。我們定義ESG改善者為那些過去12個月來在ESG任何評分有所提升的企業。投資者尋找ESG投資機會時，直接投資那些評分已相當良好的ESG領導者是一種方式。不過，鋒裕匯理資產管理表示，投資者可以瞄準尚不具備ESG標準的公司，透過投資這些明日的ESG贏家可望收穫未來的ESG溢價，並獲得更好的風險調整後收益以及更好的ESG影響。

盤點台灣核備的境外ESG股票型基金，鋒裕匯理基金環球生態ESG股票成立於2007年，已有13年歷史，相對發展時間早，實績受到市場見證，現今規模18億美元。本基金亦榮獲晨星永續投資評級五顆地球肯定，為最高評級。

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