新北市教育局今（22日）在永平國小辦理「2020新北市學習共同體市級公開課暨年度研討會」。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（22日）在永平國小辦理「2020新北市學習共同體市級公開課暨年度研討會」。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（22日）在永平國小辦理「2020新北市學習共同體市級公開課暨年度研討會」，由第1年申辦學習共同體先導學校的永平國小挑戰市級公開課。今日公開課開放9間不同學習領域的課堂，呈現出「協同與探究」的課堂風貌，並邀請新北市長期推動學習共同體研究的課程教學專家鄭端容校長發表專題演講，吸引超過250位教師、主任、校長及其他縣市組隊前來觀摩。

永平國小今日有9位老師帶來國語、英語、數學、社會、自然、體育、藝文及總合等8個領域進行市級公開課，以建立「協同與探究學習」為核心的課堂教學，提供全市的老師有更多參考學習的機會，下午由課程專家鄭端容校長率臺灣基礎教育實踐研究室團隊，提供各式課例讓與會者一同探究學習共同體課堂發展的各種可能性。

指導社會領域備課的沙崙國小林惠珍校長提到，一般社會科古蹟巡禮課程，多讓孩子參觀、聆聽解說，但永平國小陳健平老師運用三面分析法，在課堂中激發學生探究思考，讓孩子們從正面、反面思考「許家古厝」列為古蹟的可能，創意發想古厝咖啡吧的好點子，在協同與探究中，展現「自發、互動、共好」的教育面貌。

永平國小發表五年級國語市級公開課的宋詩蘋老師說：「挑戰市級公開課剛開始還滿忐忑的，但同學年的5位老師一起共備，在吳淑芳聘任督學的帶領下，讓我對議論文教學有了新的想法。」淑芳校長也稱讚今天詩蘋老師的國語課學習鷹架相當完整，學生能順著老師的課程設計，透徹了解「敏銳觀察」這篇文章，最後一堂學生寫作很具挑戰，但老師做得很好。

教育局張明文局長表示，學習共同體在共同備課、公開授課、共同觀、議課的過程中，讓參與教師得到專業的支持與回饋，是教師專業成長的良好途徑。新北市自101學年度起推動學習共同體迄今9年，累積超過百校的參與經驗，109學年度學習共同體基地班更由829班增加為937班，為新北市推動全面公開授課的良好基礎。

今年推動主題為「展現原點威力」，大家一起回到「課堂教學」看學教翻轉的關鍵，2021年將集結10年推動成果，發表學習共同體專書，期望每一位教育夥伴都成為種子，將經驗帶回到學校進行擴散與分享。

(中時 )