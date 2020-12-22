男女朋友交往，彼此熟識、互相了解一段時間後，不僅相處模式會改變，連「外表」也會發生變化，像是幸福肥、約會懶得打扮、懶得化妝等，一名男網友在臉書分享女友交往前後的照片，外表差異相當傳神，不過網友卻發現另外一個亮點，反虧男網友「應該要檢討自己」。

女友交往前後對比照(圖片取自/爆廢公社二館)

男網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片，並標註「第一次約會VS現在」，照片中左邊女子精心打扮，不僅妝容非常完美，穿著合身上衣、戴著精緻項鍊，低頭看著菜單；右邊女子仔細看發現是同一人，但打扮卻差很多，又邊女子戴眼鏡、穿著休閒的上衣、頭髮也是隨興紮耳後，拍照時正在喝手中的那碗湯。

網友看到照片，引發不少共鳴，表示女友就是這樣，這張照片還是靠「眉毛」認出是同一人，「跟我一樣上賊船」、「彰化代表上香」、「版主還活著嗎」、「右邊其實也不錯啦」、「交往久了先吃飯比較重要」、「過不久還會有第3張對比照」、「你以為每天在過年阿」。

不過另一票眼尖網友，反虧男網友「這樣不行」，第一次約會吃高級餐廳，交往後卻吃一般餐廳，「第一次吃高級餐廳，現在吃平價美食，當然裝扮不一樣」、「你也變了啦」，但不少網友祝福這對情侶，表示「手還牽著」，代表很幸福。

(中時新聞網)