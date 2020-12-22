基隆市長林右昌、國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊3人，近期傳出有意角逐台北市長的政治人物，22日「寶島聯播網」播出林右昌專訪，節目上林右昌稱讚，黃珊珊很優秀、認真，對於蔣萬安的評價則是直呼他很帥，強調2位都是優秀的政治人物，並坦言目前沒有思考選舉這件事。

林右昌表示，自己對蔣萬和、黃珊珊並不了解，也沒有太多互動，但從側面觀察，覺得黃珊珊做事很認真、負責，蔣萬安則是大家公認的帥氣立委，他認為2位都是很成功的政治人物，一定有成功的理由和要件，但對2位不了解，所以沒有太多評論。

目前距離2022台北市長選舉還有約2年時間，主持人提及是否想選北市長，林右昌回應說，現在沒有太多想法，選舉是另外一件事，現在是民主社會，要看民眾需要什麼市長，會不會想要念都市計畫的市長也不曉得的，重要的還是市民的選擇，他強調現在的身分是基隆市長，要先把眼前的工作做好。

林右昌指出，自己現在也是民主進步黨智庫新境界文教基金會副董事長，有重要工作，需要幫台灣社會擘劃未來10、20年重大經濟社會發展議題，因此，要不要選舉目前不在思考範圍，他強調，明年基隆還要舉辦城市博覽會，市府團隊正全力籌備。

而未來基隆市長接班人是否為立委蔡適應，對此，林右昌表示，民進黨內部有提名機制，依慣例明年會制訂條例，話鋒一轉，他說，蔡適應在公民監督國會聯盟評比中，是第一名委員之一，也擔任過多屆基隆市議員，對地方相當熟悉，若蔡適應經黨提名也獲市民支持，自然是接班「好人選」。

(中時 )