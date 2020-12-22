今(22日)新增1名新冠肺炎本土個案，跨年在即，相關活動是否受影響，指揮中心將於晚間1900時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明。陳時中稍早有表示，若查不到感染源或社區感染才會嚴格管制聖誕跨年活動。最新消息，指揮中心宣布全台跨年不停辦，但室內外必須戴口罩且禁止飲食。另外，地方若要舉辦跨年，需提交防疫報告讓指揮中心審核。

(中時新聞網)