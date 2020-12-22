直播》全台跨年不停辦 指揮中心晚間最新說明 19:022020/12/22 中時新聞網 羅心妤 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(22日)新增1名新冠肺炎本土個案，跨年在即，相關活動是否受影響，指揮中心將於晚間1900時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明。陳時中稍早有表示，若查不到感染源或社區感染才會嚴格管制聖誕跨年活動。最新消息，指揮中心宣布全台跨年不停辦，但室內外必須戴口罩且禁止飲食。另外，地方若要舉辦跨年，需提交防疫報告讓指揮中心審核。 派撤僑包機赴英國？陳時中：暫不考慮 台灣再現本土案例跨年該不該取消？鄉民真實心聲意外 (中時新聞網) #指揮中心 #晚間 #臨時記者會 #說明 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋冬專案暫不加嚴 指揮中心下午開會討論跨年活動是否影響 14:422020/12/22 生活 本土個案來過3業者中鏢 SOGO天母店17時打烊消毒 14:422020/12/22 生活 紐籍機師害台灣零確診破功 媒體人一句話嗆爆陳時中 17:212020/12/22 政治 境外移入增3例！英國現變種病毒 陳時中：台英管制加嚴 10:292020/12/22 生活 新增1例本土個案 北市跨年辦不辦？衛生局長回應了！ 15:072020/12/22 生活 紐籍機師趴趴走害本土破功！陳時中分析社區感染「2關鍵」：耶誕節前揭曉 18:332020/12/22 生活 今爆1例本土跨年規模恐縮小 陳時中回應了 14:302020/12/22 生活 紐籍機師不戴口罩狂咳不罰？陳時中：他是機長沒人敢勸 15:102020/12/22 生活 跨年趕場塞怕了 頑童MJ116：今年獨家給「2021台中麗寶跨年雙演唱會」 12:092020/12/22 娛樂 告發蘇偉碩卻不告丁怡銘 陳時中快閃避答 10:482020/12/22 政治 新北耶誕城停止戶外集會活動 網讚：侯神得分 15:472020/12/22 政治 生活熱門新聞 獨家》就是他！害台灣零確診破功 紐籍機師曝光 - 生活 感染源紐籍機師為何只隔離3天？背後原因曝光網戰翻 - 生活 密切往來5天啥意思？PTT鄉民揭「台女與外籍機師」的秘密 - 生活 開第一槍 新北歡樂耶誕城即起停止戶外集會活動 - 生活 0本土病例破功！廣達集團員工確診 內部信全文曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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