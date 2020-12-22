今日新增一名新冠肺炎本土個案，跨年在即，相關活動是否受影響， 指揮中心於晚間1900召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明。(中時新聞網yt頻道)

事隔253天，台灣今天出現一名本土個案，為航空器群聚中紐西蘭籍機師的接觸者（案771），因跨年、春節在即，外界擔心活動到底能不能照常舉行。中央流行疫情指揮中心今(22日)天傍晚與各地方政府透過視訊會議，最後拍板5大原則，包括大型活動，無論室內外全程戴口罩；全程禁止飲食、以及室內場所不能賣站票，自主健康管理者與有發燒症狀的人都不能參加，同時採實聯制，現場要高頻率清消。

五大原則今天晚上出爐，包括：大型活動，無論室內外全程戴口罩；全程禁止飲食；公共場所及廁所高頻率清消，同時需提供足夠手部清潔用品；須採實聯制，室內場所不得販售站票；自主健康管理者及與會者一旦發燒，身體不適統統不得參加。

今天晚上臨時加場記者會，陳時中面露疲憊，他表示，因為這兩天有防疫狀況，但要過耶誕節、年節、春節一連串都地方政府都會舉辦相關活動，總統和行政院長都很關心，地方政府都希望能有統一規定讓大家依循。

他宣布，活動上，雖然有本土案例，不過有明確感染源，因此集會指引不會升級，不會限制人數等規定。

但是對於辦活動時，嚴格要求地方政府一定要做好防疫應變計畫，做好相關評估與事先準備，不管是在洗手、量體溫、戴口罩，實聯制、醫療聯繫等，要求地方政府定防疫計畫。

(中時新聞網)