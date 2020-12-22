醫師蘇偉碩因反萊豬，遭衛福部告發涉及違反《食安法》，衛福部長陳時中認了親自下令告發，並強調選擇告發蘇偉碩是因言論對社會影響較大，引發社會譁然。對此，網路媒體則針對衛福部為何告蘇偉碩卻不告行政院前發言人丁怡銘，進行民意調查。目前有多數網友都認為丁怡銘的言論對社會影響比較大。

蔣萬安日前在立院質詢時火力全開，猛轟衛福部告發蘇偉碩的作為，一開始就質問「告發蘇偉碩是誰下的決定？」更拿出行政院前發言人丁怡銘有關萊牛一事對比，質問衛福部為何當初不告發？陳時中回稱「因為相關言論很多，我們當時是選擇對社會影響比較嚴重的去告發」。

網路媒體《YAHOO》今(22日)起至27日止，以「你覺得蘇偉碩、丁怡銘，誰的言論對社會影響比較大？」為題進行網路投票，並提到國民黨立委蔣萬安拿出丁怡銘先前對於萊牛的發言對比，質問衛福部為何當初不告發？陳時中回稱「因為相關言論很多，我們當時是選擇對社會影響比較嚴重的去告發」。

該投票截至今晚19時許，已有1500名網友參加，其中有1400名網友認為丁怡銘的言論對社會影響比較大，有人說出原因「丁是最高行政機關之發言人，其影響力，或謠言之為害，一定遠甚於平民蘇」、「說謊造成店家名譽受損以及實質營業損失」、「丁丁已經直接影響商家了，老蘇說的只是可能發生的，畢竟還沒進，是要影響啥?」

有110名網友則是認為蘇偉碩的言論影響社會較大，原因為「丁雖然失言，但很快就更正了；蘇是有醫學背景的人，應該對更謹言慎行、不應該誇大其詞造成社會越加不安」、「因為是醫生～一般覺得醫生講話比較靠譜」、「因為蘇先生不斷的在媒體上傳播，而丁先生有立刻道歉並澄清」。

(中時新聞網)