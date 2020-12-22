僑力營造18年因新莊區公所招標的「中港派出所、圖書館暨托兒所後續工程」與新北市政府發生爭議，該公司收買建築師後作出不實仲裁，市府提告，台灣高等法院更一審判決，仲裁人在2008年作成的仲裁判斷應予撤銷。

這起案件導因，僑力營造負責人簡培城承攬該工程，卻發生施工不良、變更設計、浮報單價、延遲完工等與發包單位新莊市公所發生爭議，簡培城於是向仲裁協會聲請仲裁。

簡培城請陳猷龍擔任仲裁人，新莊市公所則由建築師詹世鴻代表，檢方指控簡男行賄陳猷龍共50萬元，並透過詹世鴻達成600餘萬元後謝的協議，陳、詹最後作成仲裁要求新莊市公所應賠付僑力7200萬多元。

新北市府提告請求撤銷仲裁決定，更一審認為，仲裁人詹世鴻經刑事判決認定犯收受賄賂而違背職務罪，判處有期徒刑6年確定，堪認該仲裁判斷具有可撤銷事由，因此判決仲裁人詹世鴻等人在2008年作成的仲裁判斷應予撤銷。

(中時 )