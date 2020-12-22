據韓聯社22日報導，為遏制新冠疫情的持續蔓延勢頭，南韓從本月24日起全面禁止在餐廳內進行5人以上的聚會，並禁止首都圈地區的一切私人聚會。此外，政府全面叫停滑雪場、溜冰場等冬季體育設施的運營，並關閉人群密集的主要旅遊景點。

南韓中央防疫對策本部22日通報，截至當天0時，南韓較前一天0時新增感染新冠病毒確診病例869例，累計確診5.1460萬例。單日新增病例連續兩天保持在千例以下，但由於全國多地集體感染事件不斷發生，尚難斷言疫情有所好轉。防疫部門預測下周單日新增病例將在1000～1200例之間徘徊，加上單日新增死亡病例連續兩天達到24例，防疫形勢異常嚴峻。

南韓中央災難安全對策本部22日在例行記者會上，公布了「聖誕元旦假期特別防疫措施」，該措施將從本月24日起實施至明年1月3日，各級地方政府無權自行更改實施時間。具體來看，禁止5人以上在餐廳訂座或同時前往餐廳就餐，違反該措施的餐廳將被處以300萬韓元（約新台幣8萬元）以下的罰款，就餐者將被處以10萬韓元以下的罰款。除餐廳外，對策本部強烈建議民眾取消所有5人以上的私人聚會，並責令「派對房」暫停營業，電影院須在晚9點關門。

根據措施，全國將有16處滑雪場、35處溜冰場和128處雪橇場在上述防疫期間禁止營業，因日出日落而聞名的江陵正東津、蔚山艮絕岬、浦項虎尾岬、首爾南山公園等旅遊勝地以及國公立公園也將關閉。此外，為了最大限度地減少人員的跨地區流動，度假村、酒店、旅店、民宿等住宿設施的訂房量被限制在客房總數的50％以內。

另外，全國宗教設施將全面實行2.5級防疫響應措施，各類宗教活動應以非接觸的方式進行。政府還將針對療養設施、精神病醫院等病毒傳播風險較大的單位和設施從業人員進行定期病毒檢測，並對外籍勞工集中區域、呼叫中心等地進行現場防疫檢查。

南韓中央應急處置本部防疫總括組組長尹泰皓表示，「聖誕元旦假期特別防疫措施」雖會給國民帶來諸多不便，但為遏制疫情，此類防疫措施不可避免。政府將同有關部門協商制定對遭受經濟損失的商戶予以補償的方案。

(中時 )