大陸10月工業利潤同比跳升至28.2％，創逾3年半新高，且累計增速是今年首次轉正，另外，大陸政策大力扶持的「新經濟」及基建相關行業，企業盈利成長動能最強，亞股在領頭羊大陸經濟大幅回升下，已重回多頭格局。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，總體面來看，新興市場多數國家採購經理人指數已回到擴張階段，訂單持續緩步回升，加上在多國降息與振興經濟政策推出後，預估2021年企業獲利將大幅上升，預期2021年將成長25％，在基本面好轉下，新興市場震盪後仍將持續吸引長線資金。

以區域來看，新興市場中，亞洲企業獲利表現最佳，又以大陸及台灣為優先考量，大陸因經濟成長動能最快，未來股市上漲動能將最強；台灣受惠新科技商品帶動電子出口產業，加上內需復甦，持續正向。

李文孝建議，投資人在震盪修正過程中反而是尋找績優個股的時機，例如科技與通訊或線上娛樂的需求仍然強勁，疫苗研發對醫療生技公司的支持，還有蘋果供應鏈台灣與南韓電子廠商。

(工商 )