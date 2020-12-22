大陸基金今年來績效表現大放異彩，不僅全面正報酬，且計有超過40檔（含各幣別及各級別）大陸基金今年報酬率在二位數以上，今年績效前十強的大陸基金更皆大賺3成以上，其中，績效第一的台新中証消費服務領先指數基金是唯一報酬率超過6成的大陸基金。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，近期大陸信用債違約潮對股市帶來波動，但是無論是從歷史經驗來看還是從經濟復甦周期看，信用違約潮大概率不會大幅擴散，信用違約也不會破壞牛市的邏輯。

此外，大陸庫存周期啟動和政策加碼帶動A股淨利增速從今年第一季見底後開始回升，按照2002年以來A股5輪淨利增速上行周期，平均持續6個季度推算，預計A股淨利同比增速將持續回升至2021年第二至第三季，明年企業盈利修復，企業債務持穩。

葉宇真表示，大陸基本面仍處於上行周期初期，11月受益於雙十一及汽車所帶動，消費數據良好，出口則因海外節日需求高增且疫情加劇，表現較佳；另11月地產投資仍保持兩位數增長，超出市場預期，且銷售端仍有望保持較高的增速，對於經濟復甦有進一步拉抬的作用。

最重要的，11月下旬以來貨幣政策傳出維穩信號，月末央行開展逆回購及MLF操作，11月投放創年內最大規模，營造豐沛的資金行情。

在類股表現上，近年來A股優質賽道主要集中在科技和消費，由於大陸仍處經濟轉型初期，科技和消費產業還有很大成長空間，未來更多牛股有望誕生於這些行業。

(工商 )