新冠疫情憂慮再起，口罩、手套防疫題材連動增溫，有助催化口罩廠恆大（1325），以及口罩、手套原料PP、PVC廠商台塑（1301）、台化（1326）及華夏（1305）、南亞（1303）、聯成（1313）營運動能蓄勢推進。

恆大口罩產線31條，日產200-300萬片。目前已取得歐盟CE認證，美國也取得短期QKR認證，並正與客戶認證中，最快明年第一季可望出貨，將積極開發國外市場，尤其是疫情嚴重的歐美地區。

除積極拓展口罩外銷市場外，恆大推出空氣清淨相關濾材應用新產品，已送交客戶認證，預計明年第一季可望開始量產出貨。

新冠疫情海外嚴峻，防疫物資在內的PP廣泛下游品生產順暢，除大陸國內基本盤的固有消耗，國外新增和轉入訂單，均給予第四季及明年年初較好需求預期。

台塑兩岸PP年產破百萬噸，切入醫材、利基應用；供應防疫物資所需原料，包括PP點滴瓶、針筒、藥水瓶，及防護衣與醫用口罩所使用PP不織布等。

台化台灣PP年產60萬噸，以醫材及隱形眼鏡公母模用料為主；目前PP特殊級銷售占比已達51.5％，今年以銷售增長10％為目標。

此外，受惠防疫需求，下游PVC手套企業訂單增加明顯，也對DOP（可塑劑）需求提升，加上原料供給趨緊價漲，帶動DOP價格上漲、下游廠商採購積極。

台塑兩岸、美國合計PVC年產319.7萬噸；華夏PVC年產40萬噸。聯成2019年DOP年產223萬噸、71萬噸PA及60萬噸PVC。

南亞台灣可塑劑年產35萬噸、大陸寧波15萬噸；麥寮主為DEHP，也有生產DINP；寧波則全數生產D0TP／環保型可塑劑。

(工商 )