世界職業男子網球總會ATP頒發年度獎項，三大天王喬柯維奇（Novak Djokovic）、費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）均榜上有名。

今年ATP巡迴賽曾因新冠肺炎疫情暫停，不過塞爾維亞球王喬柯維奇仍收下4座冠軍，其中包括個人第8座澳洲網球公開賽冠軍，因此保住年終球王寶座，這也是他生涯第6度擁有年終第一頭銜，追平退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的紀錄。

瑞士天王費德勒今年賽季因為膝蓋受傷動手術，僅僅打了6場單打比賽，不過風度翩翩的他依然是球迷崇拜的球星，連續第18年獲得最受歡迎球員，今年在法國網球公開賽第13度封王的西班牙「紅土之王」納達爾，則是連續3年榮膺艾柏格運動精神獎，生涯4度獲得這項肯定。

俄羅斯23歲好手魯布列夫（Andrey Rublev）本季收下5座冠軍為所有選手最佳，世界排名登上生涯新高的第8名，因此獲得最佳進步獎；美國選手提亞佛（Frances Tiafoe）透過社群號召黑人網球社群團結，以及拍賣慈善球拍為新冠肺炎疫情籌募善款，獲頒艾許人道精神獎。

年僅17歲的西班牙小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）贏得3站挑戰賽冠軍，被封為本季年度新秀；去年背部受傷動刀、本季回歸的加拿大選手波斯比希爾（Vasek Pospisil）兩度打進決賽，世界排名從150提升到61，獲得東山再起獎。

(中時 )