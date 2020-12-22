台中市議員黃馨慧22日在中捷專案報告質詢表示，北捷與川崎重工日前連袂在台北召開記者會，所提解決方案、中捷日前已表態「不接受」。且當天道歉也並未有市府人員在場、極其沒誠意。顯見北捷處理問題的能力和誠意已經出現瑕疵！

黃馨慧表示，北捷與川崎重工在台北開記者會「勾勾手」、達成所謂「升級」解決方案，但一位是施工建造商、一位是事故設備廠商，記者會唯獨缺「買車的人」、也就是台中市政府，道歉極其沒誠意！

黃馨慧指出，況且北捷和川崎所提「升級裝備」解決方案，中捷董事長早在18號、議會專案報告時、就已經表態「不接受」，顯然北捷處理該次問題的能力和誠意已經出現瑕疵，市府及中捷公司應盡速研擬妥善方案應對。

黃馨慧說，北捷與川崎重工定調11月21日中捷軸心斷裂事故原因是「組裝不良」。一般邏輯都知道「工程安裝」應該有「工序」SOP，也就是說「組裝不良」很可能是18節車廂設計上有「先天不良」風險，因此就算車箱體檢，可能還是有潛在安全，要不要打掉重練、組裝新車給中捷使用？

中捷公司因延遲營運造成損失、未來影響員工權益，黃馨慧建議市府應盡速提出相關與廠商求償方案，包括向北捷求償延遲通車違約金及利息。

(中時 )