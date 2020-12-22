43歲大陸男星黃曉明與Angelababy結婚4年多，屢傳婚變，近日更被一名前香港狗仔爆料與baby「好像離婚了」，引發熱議。同時黃曉明近日露面，整個人明顯瘦了一大圈，彷彿變了一個人似的，稍早黃曉明也曝光他的一日菜單，大方公開其減重秘訣。

黃曉明近日被曝光一組他在電梯內吃著蘋果的照片，照片中黃曉明整個人明顯瘦了一大圈，臉上皮膚光滑，看起來年輕了好幾歲，引發網友熱議，甚至也有人懷疑黃曉明的暴瘦與baby的婚姻有關。

黃曉明近日露面瘦了一大圈。(取自黃曉明工作室微博)

據悉，黃曉明是為了新片《戴假髮的人》才導致身形劇烈變化。他在最近一次訪問中提到，因為劇情需要，導演要求他減肥30斤（約15公斤），現在已減了20多斤(約12公斤)，還有10斤要減。

黃曉明公開一日菜單。(取自黃曉明微博)

稍早黃曉明也在微博透露一堆朋友來問他減肥秘訣是什麼，因此乾脆公開工作人員給他的一日菜單，三餐分別為「新鮮的空氣、純淨的水與柔和的月光」，引發網友兩極評論「我選擇胖著」、「這太敷衍了吧」、「照片裡的蘋果不算嗎」、「明白了就是喝西北風」。

(中時新聞網)