蔡琴22日歡度63歲生日，她演唱會團隊以及天水樂集的好友們，今晚在亞都麗緻飯店設宴3桌為她慶生，事前毫不知情的蔡琴原以及是跟幾位好友吃飯，一到現場驚見大伙兒齊聚開心不已，姊妹淘鄭怡也是座上嘉賓，而前台中市長胡志強、林懷民、魏德聖、唐湘龍等好友也錄製影片祝賀。

生日會上，蔡琴看到全球歌迷精心製作的沙畫祝賀影片，令她相當感動，提醒在場所有人持續防疫，保護自己也保護他人；她去年8月在台北演唱會上淚灑舞台，感性表示「你們之後如果有聽到蔡琴的演唱會的時候，我希望你們不要愛來不來的樣子，因為已經沒有下一次的蔡琴了」，疑似宣告封麥的消息一出，令歌迷相當不捨，紛紛期待她再開金嗓的一天；對此，蔡琴的胞弟蔡大正今送來好消息，預告蔡琴將於明年10月再辦演唱會，目前規劃台灣北中南共辦5場。

蔡大正表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，蔡琴主動取消的海外演出至少15場，顧及團隊所有人健康安全之餘，蔡琴也想安慰歌迷這段時間飽受疫情所苦的心情，日前剛決定明年再辦演唱會，盼以歌聲為大家加油打氣，演唱會相關資訊預計明年5月舉辦記者會公布。

(中時 )