汐止分館特別規劃應景活動，邀請新住民朋友一起彩繪創意耶誕燈籠。（新北市立圖書館提供）

耶誕佳節將至，新北市立圖書館汐止分館特別與汐止戶政事務所合作舉辦「許下希望，妝點許願燈」活動，邀請來自奈及利亞、越南、印尼、及中國等新住民一起畫耶誕創意燈籠、手作書籤，圖書館也特別準備了耶誕禮物書，讓新住民能在新的故鄉歡度佳節，用閱讀撫慰思鄉之情。

為了讓離開家鄉的新住民朋友也能溫馨過節，互相傳遞愛與溫暖，揮別「疫情悶日子」，汐止分館特別與汐止戶政事務所規劃應景活動，邀請新住民朋友一起彩繪創意耶誕燈籠，手作書籤，分享故鄉過聖誕節的方式，許下耶誕心願，分享新年新希望。

來自印尼的新住民湯秀玲說，因為疫情無法返鄉探親，非常想念家鄉的親人，那裡很少下雨，天空總是藍藍的，所以她要畫出那樣的好天氣；奈及利亞的盧安娜說她好愛台灣小吃，尤其小籠包、珍珠奶茶，今天特別畫了這兩樣，要當成聖誕大餐。

新莊裕民分館今（22）日也帶著穿上聖誕裝的狗醫生來到新莊中港國小特教班，陪特教學童聽耶誕繪本故事，玩握手、餵食、摸摸的遊戲，希望透過具有療癒力的毛小孩閱讀陪伴，讓身心障礙孩童有機會參與多元的閱讀活動，感受新奇的學習體驗，提前度過一個開心的耶誕。

(中時 )