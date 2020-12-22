台中市議員黃馨慧22日在專案報告質詢表示，剩9天美國萊豬即將進口，中央地方標章「琳瑯滿目」，已形成標章之亂，民眾到底相信哪一張？店家若標示不符被確定開罰，民眾應可申請國賠。

黃馨慧表示，行政院長蘇貞昌誇口說「從屠宰到餐桌跟著標章走」，結果，衛福部與農委會標章同樣是「綠底金字」難以辨識，而且和台中靠自律管理的「牛哥豬弟」標章同樣是無條件發送，甚至網路也能自行下載列印。試問攤販、豬肉商要貼哪一張？民眾要相信哪一張？

黃馨慧質疑，市長多次宣示「台中吃不到萊豬」、衛生局也再三承諾要「加倍」稽查保障市民健康，若查獲不法業者、可依食安法重罰。因此，民眾相信政府標章卻吃到萊豬，也應依「國家賠償法」之賠償要件「公務員故意或過失」，即公務員因故意或過失或怠於執行職務、導致人民權利受損給予國賠。

黃馨慧表示，2012年政府「有條件」開放美國牛肉，與2021年蔡英文總統「無條件」犧牲國人健康、開放萊豬含內臟，不論開放條件、進口部位、萊劑容許值標準通通不一樣，完全無法比較混為一談！

(中時 )