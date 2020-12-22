Jolin今出席公益活動。（盧禕祺攝）

蔡依林（Jolin）22日出席公益活動，受訪提及她〈甜秘密〉MV曝光後粉絲反應兩極，導演廖人帥意外遭批評，Jolin回應：「跨出舒適圈的作品，我也不是第一次了，我很滿意這樣的呈現。」不捨廖人帥成為眾矢之的，Jolin無奈表示：「很心疼導演要面臨這樣的狀況，不知道他是不是第一次，但我知道我問心無愧就好。」

她在MV裡首次挑戰飾演孕婦，被網友封是「最美孕婦」，Jolin說：「如果有機會懷孕的話，也希望可以這麼美。」演技越來越精湛，之後會否想挑戰拍戲？Jolin笑回：「拍MV就蠻滿足的，覺得演戲好像有點累。」

Jolin上個月結束高雄巨蛋6場巡演後，近日多在家裡休息，粉絲好奇明年是否有機會重返台北開唱？她坦言已在討論找場地：「找到的話，應該是還可以再繼續。」會不會效法張惠妹辦在戶外？「當然如果是小巨蛋最好，我好怕戶外場，天氣抓不定，之前唱過戶外滑倒，會擔心」。

她之前在高雄演唱會慶功時透露明年將推出新單曲，問及目前進度？Jolin表示「真的要看運氣」，能不能在時間內完成，自己也充滿了問號；她接下來的聖誕節、跨年、尾牙都沒接工作，屆時會待在家休息，會否開直播與粉絲互動？Jolin甜笑表示：「要看經紀人。」

(中時 )