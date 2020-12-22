2018年反核食公投通過後，兩年效期已屆滿，加上最近中央政府採「突襲」方式，以行政命令開放萊豬進口，許多基層民眾相當憂心，日本核災地區食品輸台，恐比照萊豬模式，讓大家措手不及。台中市議員陳文政因此要求市政府，應超前部署，檢視核食檢驗人力，修訂檢舉獎金辦法。

陳文政痛批，萊豬在沒有配套政策下突襲開放，不但枉顧國人食品安全，更讓各縣市基層公務員焦頭爛額，相當不負責任。他也肯定台中市政府各局處，在短短兩個月的時間，無論是肉品源頭把關、食安檢驗人力、政策宣導、到檢舉制度修訂等政策上，都已作出相應的調整。

陳文政指出，萊豬突襲殷鑑不遠，對於日本核災地區食品輸台，市府應超前部署，爭取前置作業的時間。

陳文政強調，地方政府查緝、檢驗的人力與資源都相當有限，核食把關應比照萊豬把關模式，設置高額的檢舉獎金，以全民的力量進行查緝，才能有效防堵核食流入台中。核食不需要等到中央放火，市政府才在短時間內救火；相關政策應提前因應，讓各局處的基層公務員，有更充裕的時間解決問題。

(中時 )