就在「一條」劉義祥自行發布聲明稿請辭桃園領航猿總教練過後沒多久，領航猿球隊官方也在22日晚間發布新聞稿，強調他們已經詳查劉義祥這次風波，除了他並不像媒體「虛擬」一樣跟幫派人士前往某特種營業場所，今年5月跟女性友人推擠事件，也因他尚未到職，所以不予追究。

以下是桃園領航猿官方發布新聞稿內容，「日前部份媒體報導本隊劉義祥總教練相關新聞，經本球團詳查後，說明如下 :

1. 媒體報導109年12月12日劉義祥與五名友人聚會事件，經球團查證後，確認並無媒體虛擬之幫派人士，單純朋友聚會。

2. 該員於109年5月份與女性友人推擠事件，實為朋友間爭吵誤會，且亦尚未到職，不予追究。

劉義祥總教練表示因其個人行為引發風波，雖未有任何違法事實，卻因出入不適當場所，違背球團和聯盟的規章以及球迷的期待，不願造成球團及聯盟困擾，盼請辭負責；球團再三慰留不成，只能尊重個人意願勉予同意，深感遺憾。

本隊楊宜峰將以執行教練身份暫代領航猿總教練。未來本球團也持續以高規格標準檢視球隊相關人員，不負球迷及聯盟期待。」

(中時 )