落實台灣大糧倉計畫，農糧署在雲林縣北港鎮推動雜糧產銷履歷。（張朝欣攝）

農糧署為提升台灣雜糧自給率、落實大糧倉計畫，22日在雲林縣北港鎮舉辦「產銷履歷大豆年終採收感恩記者會」，強調面對今年疫情對原物料進口貿易的風險，以及現今氣候變遷愈來愈極端，國產雜糧的種植生產已是目前政府重要的任務。

感恩記者會由農糧署副署長姚志旺、立委蘇治芬、北港鎮農會理事長蔡清波、總幹事林翠香等人共同主持，中都農業生產合作社、全聯、迷客夏、南畝王生技等農業團體、企業廠商與會，並表揚優秀農民與廠商，現場的大豆產品試吃讓來賓大快朵頤。

姚志旺表示，政府推動大糧倉政策，就是希望引導種稻改種雜糧，此次活動由中都農業生產合作社與北港鎮農會共同舉辦，各單位媒合農民進行契作，目前市面上許多雜糧是進口的，政府現在要積極推動在地且有產銷履歷的雜糧。

產銷履歷就是生產過程中，全部由政府把關驗證，讓民眾吃到最優質的在地國產雜糧，希望消費者能夠加以支持，目前推出的產銷履歷產品包括豆腐、豆漿、醬油、麻油、花生等，北港地區很適合種植雜糧，也是雲林沿海的雜糧集散地。

與會廠商北港宏昇芽菜負責人洪正欣指出，現在消費者喜歡嘗新，他以獨特的技術培育出黑豆芽菜，口感有別於一般的黃豆、綠豆芽菜，且營養價值高，目前在連鎖超市販售，大受歡迎。

中都農業生產合作社認為，無論是國家政策的推動、全球疫情與氣候變遷的影響、植物奶潮流的興起，國產大豆市場需求的長成是可以預期的，加上產銷履歷的推行，履歷大豆產銷供應鏈儼然成形，未來再加以活化與強化，一定可以打造台灣雜糧產業的榮景。

(中時 )