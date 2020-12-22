鐵路局站長、車長及站員們合影留，並向退役的末班藍皮普快致敬。（莊哲權攝）

藍皮普快退役，大批鐵道迷爭相與未班車合影。（莊哲權攝）

藍皮普快最後列車走入歷史，鐵道迷以耶誕裝飾向這列台鐵老兵道再見。（莊哲權攝）

5歲的鐵道迷戴上站長帽，向末班 藍皮火車說「Bye Bye」。（莊哲權攝）

「再會啦，藍皮普快」，承載了鐵道迷所有的感動元素，22日下午4點15分，從台東開往屏東枋寮的藍皮普快列車，也正式走入歷史；幸運搭上末班車的大批鐵道迷既興奮又不捨，爭相與車長、站長、司機員合照，一起揮手向「台鐵老兵」藍皮火車說再見。

全台僅存每天往返屏東枋寮、台東新站的3671藍皮普快車，22日上午11點28分，承載著數百名雀躍又不捨的鐵道迷，從枋寮出發，沿著台東的大山大海，穿過無數山洞一路駛進台東，幾乎所有的遊客都打開藍皮特有的手動車窗，吹吹太平洋的風。

來自高雄的5歲鐵道迷戴上車長帽，拿著向海報向藍皮普快說「Bye Bye」，媽媽說，列車從大武過後，一路都是海，景色非常壯麗，停駛非常可惜，所以全家4口來搭末班車，雖然以後還可能以觀光列車行駛，但能否保持原風味，大家都不知道。

數百名台灣鐵道迷與民眾一早就擠爆枋寮火車站，邱小姐說，她是專程從南投來搶搭藍皮普快的，她要從枋寮坐到台東，再從台東坐同列車回枋寮，見證歷史性一刻。

「太有榮幸開到最後一班車！」司機員許弼善指出，他還沒進入鐵路局工作前，就曾搭這班車到台東玩，現在能陪它走完除役之旅，備感榮譽。列車長馬世駿也同樣感到驕傲，在台鐵服務近40年的他說，藍皮普快不僅是時代記憶，更是庶民經濟象徵，要向它敬上最高敬意與謝意。

「日本人對藍皮火車也很有感情。」旅行社人員指出，許多日本人對台灣的藍皮火車印象深刻，都會說跟日本的好像，所以當聽到它將停駛時，不少人都感到不捨，甚至想來台搭乘作為紀念，不過礙於疫情關係無法如願，公司便規畫線上直播來為日本鐵道迷服務，讓他們也能一同見證最末一班車的車內與車外風景。

行經南迴線，無敵海景盡入眼簾，被形容為「解憂列車」的藍皮普快，特殊的柴油味道，可以手動打開的窗戶，頭上搖頭晃腦的電風扇，還有可以調整方向的座椅，濃濃懷舊風，集合了所有讓鐵道迷感動的因素，因南迴鐵路電氣化後正式退役，預計明年將以觀光列車方式重新上路。

(中時 )