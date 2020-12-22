俗話說「民以食為天」，但統計大陸每年糧食損失浪費達到700億斤以上，讓《反食品浪費法》草案22日在大陸全國人大常委會會議首度亮相，訂出餐飲業者可對明顯浪費消費者收取處理廚餘垃圾費、不得誘導超量點餐等規範。在上海擔任餐飲主管的台幹指出，店裡許多反浪費措施過去陸續實施，包含規勸過度點單等，尤其今年稍早官方更強調反浪費，之後認為餐飲產業應該都會進一步加強員工訓練對這塊的風險意識，

此外，該《草案》也明定涉及食物浪費「吃播」違法。盡管稍早8月已要求相關直播平台不得鼓勵這類風氣，但這次直接禁止廣播電台、電視台與網路影音業者製作、發佈、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食節目。若拒不改正或情節嚴重者，除可處1萬元以上（人民幣，下同）、10萬元以下罰款，甚至可停業整頓、追究負責人法律責任。

大陸全國人大常委會會議22日召開，其中《反食品浪費法》草案備受關注。當中共有32條，分別對定義、反食品浪費的原則和要求、政府及其部門職責等做出規定，並規範餐飲業者可對造成明顯浪費的消費者收取處理廚餘垃圾的相應費用；同時應主動對消費者進行防止食品浪費提示提醒，除應提供小份餐做選擇外，也不得誘導、誤導消費者超量點餐。

(旺報 )