雲林縣刊《雲林生活》創刊出爐，和縣民聊生活、聊空間、聊美學、聊藝文、聊產業。創刊號以「洄鄉、留鄉、異鄉成故鄉」的故事，首刷1萬本，小刊物《雲林上場 精彩飛揚》也同時出版，紀錄進步中的雲林點滴，有中、英、日3種版本。
縣長張麗善表示，縣府團隊持續深耕，縮短民眾與政府的距離，雲林應該被更多人看見。
新聞處長廖淑玲說，《雲林生活》、《雲林上場 精彩飛揚》以雲林日常生活為主，帶閱讀者以不同視角看雲林。
廖淑玲表示，《雲林生活》創刊號以「洄鄉、留鄉、異鄉成故鄉」為封面故事，集結洄鄉人、留鄉的人、還有愛上雲林的異鄉人，聊雲林這片土地讓他們愛上的理由，以及他們生根的過程。
縣刊《雲林生活》首刷1萬本，介紹雲林良品、太日樂集、樟湖生態國中小學、古坑國蘭產銷班、好蝦冏男社、自然生活工坊、雲禾大橋、雲林經典步道、海陸深度微旅行、社區創生、長照2.0等。
雲林縣簡介《雲林上場 精彩飛揚》介紹雲林風土人物及產業建設，說明各項縣政推動方向。
以上兩本刊物民眾都可在雲林縣政府一樓服務中心以及5處旅遊服務中心索取，全縣139處「微冊角落」也可借閱。
(中時 )
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