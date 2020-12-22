備受好評的懸疑推理韓劇《檢法男女2》將於中天娛樂台首播。曾拿下韓國青龍電影獎影帝的鄭在詠，在第一季中飾演具有完美主義的法醫「白範」，劇中性格挑惕又古怪，現實中他則是冷面笑匠，在出席《檢法男女2》記者會時，自曝出演重要契機：「因為我很閒，我真的很閒！」讓人聽了啼笑皆非，也展現出與角色截然不同的搞笑性格。

鄭在詠詮釋法醫「白範」演技收放自如，是劇中靈魂要角，延續第一季未查明案件，第二季持續調查找線索，卻引發更多事件而深陷危機之中。鄭柔美飾演女主角檢察官「殷爍」，接演第二季的心情「沒有壓力是騙人的」，但自己會和角色一起成長，她笑說：「在第二季中，『殷爍』遇到案件，比起以前的衝動跟感性，反而會多聽一聽『白範』的話」。

吳萬石飾演的檢察官「都志翰」在第一季後期登場，他在第二季戲份吃重，將檢察官正氣凜然的形象詮釋得入木三分。吳萬石透露，拍攝第一季時，就很希望導演可以續拍第二季，理由非常直接「這樣我才可以繼續演下去嘛！」好險如願成真。吳萬石在《檢法男女2》也以自身經驗引領著「殷爍」成長，沉穩內斂的性格，意外吸粉，廣受劇迷喜愛。

《檢法男女2》除了集結第一季主要演員鄭在詠、鄭柔美、吳萬石等原班人馬以外，《檢法男女2》也加入了魯敏宇、姜勝賢等優秀演員同台飆戲，延續檢察官與法醫的特殊題材，且第一季所留下的伏筆－吳萬尚事件，將在《檢法男女2》中抽絲剝繭，解開謎團。《檢法男女2》12月29日起，每週一至週五晚間10點於中天娛樂台39頻道播出。

鄭柔美飾演檢察官殷爍，坦言拍續集壓力大。（中天娛樂台提供）

吳萬石飾演正義檢察官都志翰，正義凜然的形象超有觀眾緣。（中天娛樂台提供）

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