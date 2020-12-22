再會啦！枋寮火車站22日擠爆數百人，盛況空前只為搶搭開往台東站的最末班藍皮普快。（謝佳潾攝）

再會啦！枋寮火車站22日擠爆數百人，盛況空前只為搶搭開往台東站的最末班藍皮普快。（謝佳潾攝）

再會啦！枋寮火車站22日擠爆數百人，盛況空前只為搶搭開往台東站的最末班藍皮普快。（謝佳潾攝）

再會啦！枋寮火車站22日擠爆數百人，盛況空前只為搶搭開往台東站的最末班藍皮普快。（謝佳潾攝）

再會啦！枋寮火車站22日擠爆數百人，盛況空前只為搶搭開往台東站的最末班藍皮普快，且除台灣鐵道迷外，還有旅行社為因疫情無法來台的日本鐵道迷進行線上直播，一睹「解憂列車」的最後風景，不捨之餘也一同見證歷史性一刻。

「日本人對藍皮火車也很有感情。」旅行社人員指出，許多日本人對台灣的藍皮火車印象深刻，都會說跟日本的好像，所以當聽到它將停駛時，不少人都感到不捨，甚至想來台搭乘作為紀念，不過礙於疫情關係無法如願，公司便規畫線上直播來為日本鐵道迷服務，讓他們也能一同見證最末一班車的車內與車外風景。

而數百名台灣鐵道迷與民眾更是一早就擠爆枋寮火車站，有名邱小姐說，她是專程從南投來搶搭藍皮普快的，她要從枋寮坐到台東，再從台東坐同列車回枋寮，見證歷史性一刻。

「太有榮幸開到最後一班車！」司機員許弼善指出，他還沒進入鐵路局工作前，就曾搭這班車到台東玩，現在能陪它走完除役之旅，備感榮譽。列車長馬世駿也同樣感到驕傲，在台鐵服務近40年的他說，藍皮普快不僅是時代記憶，更是庶民經濟象徵，他要向它敬上最高敬意與謝意。

在南迴鐵路尚未電氣化前，全台僅剩的1列無冷氣、可手動開窗的藍皮普快，每天僅1班往返枋寮站到台東站，早上11點28分從枋寮出發、下午4點15分從台東出發，全程約2.5小時，而在23日時正式走入歷史。

(中時 )