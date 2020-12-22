深白色二人組暌違13年推出全新作品《Cold Fire 冷火》。（深白色二人組提供）

深白色二人組暌違13年推出全新作品《Cold Fire 冷火》。（深白色二人組提供）

「深白色二人組」睽違13年推出一系列「外冷內熱」的新歌，並以2021年一整年當作單曲發行年，重新建立最忠於自我的「深白色二人組」新式「冷火」曲風。為了創作單曲〈Cold Fire〉，端端還拜師學跳現代舞，且兩人包辦創作、發行，深白色說：「以前年輕常為了工作一天只睡四、五個小時，沒想到原來還不是極限啊！這個月時常一天只睡兩個多小時。」

五年前晉升雙胞胎父母的深白色和主唱端端，笑稱這是兩人的百年好合之作，端端說：「一晃眼，我們兩個從大學生唱到加起來快一百歲！我覺得好棒！就想要一直唱下去！」如今再推出新作的關鍵是孩子！端端說：「離開唱片公司後，創作和音樂都變得更自由，其實也是更任性，說是隨緣，其實也是有點懶散。」

上個月兩人在北投「台北外宿節」演出，他們的父母帶著雙胞胎兒子女兒來看表演，表演完兄妹倆看到爸媽面露崇拜！端端回憶說：「我感覺到他們發現，原來我不是那個只會吼叫的老媽子，爸爸更不只是那個睡眼惺忪的歐吉桑。我女兒說，我們是站在舞台上的大明星！那時突然覺得，是啊！音樂人還是要創作、還是要上台唱新歌，生命之火才會持續燃燒呢。」因此讓他們決定以〈Cold Fire〉這首新歌當成先鋒部隊，2021年將是他們持續創作和重回舞台的年度。

(中時 )