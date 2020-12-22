伴隨石化廠歲休、需求增溫拉抬，遠東區AN、MMA報價持穩墊高，續創波段高點，其中AN攀揚65美元，每噸1,725美元，MMA也小漲5美元，報價達1,675美元。在成本、歲休支撐下，明年第一季有望持穩續揚看漲。台塑（1301）、中石化（1314）營運加分。

台塑旗下AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸。中石化AN年產22.4萬噸，營收占比約3成；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

明年第1季台塑AN廠安排歲修，加上旭化成旗下4座AN廠持續減產，市場供給減少，且下游ABS和NBR產品需求強勁，預期AN後市行情持續看漲。

MMA也在同業密集停車檢修或減產，市場供應由鬆轉緊，加上原料丙酮價格上揚，後市行情仍有上漲空間。

除AN、MMA行情看漲，液鹼、SAP也在供需趨緊及成本拉抬下，明年第1季行情有望持穩墊高，有助台塑化學品事業收益進補。

台塑指出，韓國LG輕油裂解廠火災，可能延遲乙烯廠開車，鹼廠調降開工率至70～80％，已取消12月2萬乾噸液鹼出口。YNCC（麗川石化）No.2輕油裂解單元檢修（10/15～12/15）因發生罷工事件，乙烯開車延至1/7，也影響韓華鹼廠開工率；加上同業寧波萬華鹼廠檢修25天，影響產量4.2萬乾噸，烘托明年第1季液鹼價格看漲。

此外，下游客戶在農曆春節前有備料需求，且目前SAP售價未完全反應丙烯酸漲幅，加上海運費續漲，預期明年第1季SAP行情將逐步上漲。

(工商 )