寶佳集團相挺的永大機電獨董陳世洋，不滿日立支持獨董黃福雄指涉他違反獨董職權，召集審議委員會討論永大民國108年股利分配案，22日發聲明表示，絕對不接受在毫無正當理由下，以莫須有的說詞著集股臨會，解任獨董，他為捍衛獨董制度及個人名譽，不排除提告黃福雄，以正視聽。

永大獨董黃福雄與陳世洋兩人為了獨董有無召開審議委員會，討論股利分配案的權責，態度迥異，黃福雄21日已向金管會及證交所遞件申請明年2月8日召集股東臨時會，解任陳世洋及補選一席獨董。

陳世洋對此結果，大表不滿，22日發聲明指出，「針對日立所支持的獨董黃福雄21日記者會內容，本人陳世洋絕對不接受『在毫無正當理由下，以莫須有之說詞召集股臨會，剪除、霸凌不順己意之優秀獨董，使其不能再為公司及股東盡監督之責。為捍衛獨董制度及本人名譽，不排除提告，以正視聽』。」

陳世洋表示，他從事會計師工作長達27年，亦擔任多家上市櫃公司董、監事約20年資歷，他行使職權過程，絕對秉持專業、遵從法令、利益迴避、捍衛全體股東權益。他民國107年6月擔任永大機電獨董以來，更是謹守上述規範，合先敘明。

陳世洋強調，如果不是他在民國107年董事會上力戰群雄，多次質疑日立公開收購價格偏低，賤賣永大股權，圖利特定對象，收購價格能從60元提高到65元，為多數股東創造利益嗎？如果不是陳世洋在108年2月，對當時永大董事會的違法亂紀，提出召開股臨會，改選現今的經營團隊，永大機電能在今年創造亮麗成績單嗎？永大中國能再次轉虧為盈嗎？能再有機會挑戰昔日全球前十大電梯市場榮景嗎？如果不是陳世洋在今年的股利發放案堅持專業、嚴守分際，能在6月召開的股東會上獲得包括日立在內高達9成以上持股同意，為多數股東再次創造利益和價值嗎？

陳世洋強調，針對股利發放，今年疫情期間台灣上市公司發放者多，就連疫情比台灣嚴峻的日本日立集團公司都比去年還多發25％股利。他實在不懂日立及獨董黃福雄，為何堅持反對配發股利案？以日本日立都可以發放股利，台灣永大卻不行，針對此點，若是連日本總公司都默許，他更加合理懷疑，日立是否另有所圖呢？

陳世洋表示，欲加之罪何患無辭，針對日立所支持的獨董黃福雄先生「毫無正當理由下，召集股東會恣意剪除不順己意之優秀獨董，使其不再能為公司及股東盡監督之責，這是公司治理之破口，此歪風若興起，則設置獨董之立法目的將被濫權破壞迨盡，主管機關應遏止此歪風。為了獨董制度及本人名譽，不排除提告以正視聽。」

(工商 )