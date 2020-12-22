屁孩Ryan近日推出新歌〈刺激2020〉。（索尼音樂提供）

嘻哈歌手屁孩Ryan近日推出新歌〈刺激2020〉，用他向來百無禁忌卻又不失幽默風趣的創作風格，將這一年面對疫情肆虐及痛失摯愛親人的心情與對自己的反思，巧妙融合顛覆大家耳熟能詳的聖誕歌曲，用大家習慣的歡樂音樂風格，對比出心中對死亡的恐懼，再次用他獨特的觀察力，唱出他對世界的看法。

新歌MV中透過各種不同的視角，如顯微鏡下的世界、宇宙的星河影像與現實世界交織在一起，企圖帶領大家用不同的視角，感受屁孩內心世界的矛盾，屁孩說：「2020每天都像聖誕節，『驚喜』不斷，層出不窮。」但他依然耍白爛到幾近冒犯，用新歌〈刺激2020〉向歌迷喊話：「你怎麼看？」

MV封面請來刺青藝術家阿林跨界合作，在屁孩的自畫像上創作，原想表達：「屁孩是麋鹿，鼻子跟耳朵吹氣是象徵期望自己帥一點，但怎知道⋯⋯出來的東西，還是被韁繩掌控般的大眾口味產物。」圖畫如此自嘲的方式，屁孩認為「挺帥的」。〈刺激2020〉新歌及MV於22日同步上架。

(中時 )