嘉義市長黃敏惠22日傍晚與國光客運副董事長王應傑等人一同宣布嘉義市電動公車全面上線。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠22日傍晚與國光客運副董事長王應傑等人一同宣布嘉義市電動公車全面上線。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

大白熊特別以聖誕老人裝扮回歸，與電動公車一起亮相。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠22日傍晚與國光客運副董事長王應傑一同宣布嘉義市電動公車全面上線，意謂交通部「2030年公車全面電動化」政策，嘉義市已達標，成為全國第一個市區公車100％汰換為電動公車的縣市。

黃敏惠說，今年聖誕佳節報佳音，送來最好的禮物，就是百分百電動公車全面上線，包括10輛12米電動大巴、12台9米的短軸電動大中巴，加上大白熊特別以聖誕老人裝扮回歸，與電動公車一起亮相，歡迎市民朋友來嘉捕捉這部可愛公車的蹤影！

黃敏惠感謝王應傑以及整個團隊，還有SMART莊信棠老師設計，讓車內充滿了療癒的圖案與美食，另電動公車帶來環保與便捷，並採低底盤設計，創造有愛無礙的環境，尤其學生用學生證嘉e卡也能搭車，再結合愛嘉義APP以及Youbike2.0，讓生活更為便利。

王應傑說，嘉義市是全國第一個市區公車100％汰換為電動公車的縣市，而且具有特色與創新，交通部與各縣市都要來取經，這是2年多來黃敏惠市長與市府團隊努力堅持的成果。

嘉市市區電動公車共有3條路線，市府以紅綠燈3顏色區分每條路線，綠線代表中山幹線、紅線為忠孝新民幹線、黃線為光林我嘉線，藍色車則為調度車輛。

其中中山幹線已於6月1日正式營運，忠孝新民幹線及光林我嘉線也正式上線，忠孝新民幹線往北延伸至忠孝北街、民雄工業區，不但擴大市區公車路線範圍，2條路線也增加公車班次。

另市府繼續與知名SMART合作，公車內裝有著滿滿在地特色及美食，插畫細膩生動，不但讓民眾眼睛為之一亮，還可以認識嘉義市，讓搭車充滿了趣味。

(中時 )