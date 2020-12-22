國立臺灣史前文化博物館（簡稱史前館）「館藏解壓縮」特展22日於卑南遺址公園開幕，特展以「解壓縮」為概念，象徵典藏品作為一個記憶或技藝的載體，能提供給觀眾的不僅僅只是單純物件的展示，而是蘊含著更加多元的文化意義及背景故事。展期自2020年12月22日起至2021年4月25日止，展覽地點在卑南遺址公園遊客服務中心，開放民眾免費參觀。

史前館以拉開典藏櫃的概念開展，期望藉此「喚醒記憶種子」讓大眾認識可能已被遺忘文化故事，並且藉由友善平權推動「全人共讀」的展示，展示在卑南遺址公園，當然不會少了「3000年前」的卑南文化主題故事，以及近年來史前館以3D科技進行數位典藏的「藏品解碼」過程。

史前館長王長華表示：「館藏解壓縮」特展同時展示出考古學與民族學的內容，並帶領觀眾一步步由前端至後端，認識資料處理、建檔、彙整、爬梳至後續轉譯、展演及再創的過程。

最為特別的是展出的文物全部以重製品、3D列印品為主，搭配有聲書、點字書、小說、多媒體及數位展櫃等手法，營造出有別於傳統的展示感受。

典藏文物是博物館的核心，如何被社會大眾理解與認識，更重要的是典藏品背後所蘊含的文化脈絡與生活故事，就需要博物館人對期執行「解壓縮」的指令，攤開典藏品豐富多元、鮮為人知、甚至逐漸遺忘故事與歷史。

史前館在文化部「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」的推動下，逐年將典藏品的描述資料、詮釋資料以及轉譯故事公開，本次特展即是呈現博物館針對典藏品進行典藏、採集、轉譯與多元應用的各個面向。

史前館康樂本館因進行建築及常設展更新而暫時閉館，但是在展示教育及公眾推廣的活動辦理並不因此停歇，除了移師卑南遺址公園策劃多檔特展之外，亦積極推出多樣特色活動，歡迎民眾前往參觀體驗。

(中時 )